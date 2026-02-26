RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNANIMIDAD EN EL SENADO, MAYORÍA EN DIPUTADOS

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo

Por 91 votos a favor y 2 en contra, la Cámara de Diputados aprobó de forma definitiva el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el Senado fue votado por unanimidad.

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy

La aprobación definitiva la dio la Cámara de Diputados este jueves minutos antes de la hora 13, por 91 votos a favor y 2 en contra. Votaron de forma negativa Gustavo Salle y su hija Nicolle Salle, de Identidad Soberana. El acuerdo había sido votado en el Senado, por unanimidad, el miércoles de tarde.

Tras la votación en general, 91 a 2, y la votación en particular del artículo único (por la misma diferencia), la Cámara votó a mano alzada el envió inmediato al Poder Ejecutivo de la ley para que sea promulgada.

Tras la votación hubo aplausos de los diputados y de las personas que seguían el debate en las barras de la Cámara, entre ellos el canciller Mario Lubetking.

Uruguay se transformó así en el primer país del Mercosur en aprobar por su Parlamento el acuerdo que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas, y que todos los partidos políticos, a excepción de Identidad Soberana, apoyaron e impulsaron durante una negociación que duró 25 años.

En Argentina ya votó la Cámara de Diputados y en Brasil el Senado, señaló en rueda de prensa el canciller Lubetkin.

En marzo comienza la negociación dentro del Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay) para determinar la distribución de las cuotas que se abren para exportar a Europa sin aranceles (o con aranceles reducidos al principio). Las cuotas de la carne y el arroz, entre otros, son temas claves para Uruguay.

