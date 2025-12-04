Shakira en Montevideo luego de 25 años: prometió dar todo de sí y cumplió

Más de 50 mil personas colmaron el estadio Centenario para presenciar el primero de los dos conciertos que Shakira ofrecerá en Montevideo , tras 25 años de ausencia. La escala del tour “Las mujeres ya no lloran” marcó un hito artístico para Uruguay .

La artista se hizo esperar. Más allá de la larga ausencia y de los seis meses que pasaron desde que se agotaron las entradas, el público recién la vio aparecer poco más de una hora después del horario previsto. Su ingreso fue galáctico: rodeada de un grupo de fans vestidos con atuendos plateados que la mimetizaban como si fuera una astronauta, avanzó hacia la nave espacial en la que transformó el escenario y que llevó a los espectadores a su propia galaxia. El despegue quedó sellado con “La Fuerte”, su tema junto a Bizarrap.

A partir de allí comenzó un recorrido que amalgamó todas sus etapas. Visuales, iluminación, escenografía, utilería, vestuario, coreografías, interpretaciones musicales y realización audiovisual compusieron un espectáculo pensado al milímetro. Tras un enganche entre “Las de la intuición” y “Estoy aquí”, la cantante se dirigió por primera vez al público y lanzó una promesa que cumpliría de manera impecable.

En “Inevitable” recuperó su faceta más rockera. Cada movimiento, pausa, mirada y silencio tenía un sentido dentro de la narrativa del show y reforzaba por qué Shakira es considerada la mayor figura del pop latinoamericano. En otro tramo volvió a hablarle al público y se refirió a su vínculo con Uruguay, generando uno de los momentos más cercanos de la noche.

“Aquí en Uruguay escribí tantas canciones que han sido parte de mi vida, de mi historia”, dijo.

El repertorio abarcó todas sus versiones y conectó a muchos con 1998, el año en que lanzó su primer disco. El cierre llegó con una gran loba que levitó sobre el escenario mientras la artista y sus bailarines finalizaban el concierto con la canción que da nombre a la gira.