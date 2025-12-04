Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba

Un joven de 18 años fue detenido este jueves por personal de Zona 1 de la Policía de Montevideo en el marco de la investigación del robo piraña a una perfumería de bulevar Artigas y Benito Nardone en Punta Carretas , ocurrido el 26 de noviembre.

Próximo a las 21 horas, tres delincuentes irrumpieron de forma violenta al comercio, rompieron las vidrieras de los perfumes y cargaron decenas de fragancias importadas en bolsones utilizados por deliveries. Tras el robo, los asaltantes huyeron del lugar.

Los investigadores de Zona 1 se hicieron cargo de las actuaciones del caso. Al día siguiente, al volver a revisar la escena del hecho, detectaron que había manchas de sangre, porque en la rotura de los vidrios uno de los delincuentes se cortó.

Personal de Policía Científica analizó los rastros de sangre y del relevamiento de las imágenes logró identificar a uno de los asaltantes. Se trata de un joven de 18 años, barbero.

La Policía realizó allanamientos en la barbería y lo detuvo en su lugar de trabajo en la Unión, y en su casa se incautaron perfumes, dinero y las motos utilizadas en el robo.