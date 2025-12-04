RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DE RIELES

Dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años: le dieron un disparo en el pecho en setiembre

Los imputados son dos jóvenes de 26 y 28 años y van a prisión preventiva por 180 días. Uno de los jóvenes disparó y el otro conducía la moto desde la que cometieron el crimen.

homicidio-punta-de-rieles-1

Hay dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años que fue asesinado en setiembre. Dos implicados fueron identificados y detenidos este jueves en allanamientos.

Los imputados, autor y coautor de un homicidio especialmente agravado, tienen 26 y 28 años, y van a prisión preventiva por 180 días. Ambos tienen antecedentes.

El homicidio ocurrió el 16 de setiembre, en Cerdeña esquina Hidra. Ese día, la víctima recibió un disparo en el pecho, sobre las 13:30 horas. Uno de los jóvenes disparó y el otro conducía la moto desde la que cometieron el crimen.

delincuente se corto en robo pirana a perfumeria, fue identificado y detenido en la barberia donde trabajaba
Seguí leyendo

Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba

Tras una investigación del Departamento de Homicidios, los dos implicados fueron identificados y detenidos este jueves, en el marco de allanamientos. Los investigadores presumen que el crimen ocurrió por conflictos por drogas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SORIANO

Tribunal revocó condena al exintendente Bascou porque la acusación fiscal se hizo fuera de plazo
Consumo de energía

Aprueban nuevo plan UTE Premia que alcanzará a casi 700.000 clientes
ACCIDENTE

Ana Olivera se cayó por una escalera en Diputados, se golpeó la cabeza y la trasladaron en ambulancia
POLICÍA DE CANELONES

Policía pide ayuda para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Sampayo y Johan Sosa Fernández
OPERACIÓN BABEL

Clan familiar narco de La Teja: tres condenados y siete imputados por venta de drogas, lavado de activos, tráfico de armas y más

Te puede interesar

Cinco casos sospechosos de sarampión más a estudio y 20 mil niños en el país que no tienen la vacuna, dijo la ministra video
SALUD PÚBLICA

Cinco casos sospechosos de sarampión más a estudio y 20 mil niños en el país que no tienen la vacuna, dijo la ministra
Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba video
PUNTA CARRETAS

Delincuente se cortó en robo piraña a perfumería, fue identificado y detenido en la barbería donde trabajaba
Dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años: le dieron un disparo en el pecho en setiembre video
PUNTA DE RIELES

Dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años: le dieron un disparo en el pecho en setiembre

Dejá tu comentario