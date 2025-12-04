Dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años: le dieron un disparo en el pecho en setiembre

Hay dos imputados por el homicidio de un hombre de 63 años que fue asesinado en setiembre. Dos implicados fueron identificados y detenidos este jueves en allanamientos.

Los imputados, autor y coautor de un homicidio especialmente agravado, tienen 26 y 28 años, y van a prisión preventiva por 180 días. Ambos tienen antecedentes.

El homicidio ocurrió el 16 de setiembre, en Cerdeña esquina Hidra. Ese día, la víctima recibió un disparo en el pecho, sobre las 13:30 horas. Uno de los jóvenes disparó y el otro conducía la moto desde la que cometieron el crimen.

Tras una investigación del Departamento de Homicidios, los dos implicados fueron identificados y detenidos este jueves, en el marco de allanamientos. Los investigadores presumen que el crimen ocurrió por conflictos por drogas.

