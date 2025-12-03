RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACCIDENTE

Ana Olivera se cayó por una escalera en la Cámara de Diputados, se golpeó la cabeza y la trasladaron en ambulancia

La diputada Ana Olivera sufrió un accidente al bajar la escalera que está al lado de la mesa del presidente de la Cámara. Se golpeó la cabeza y de inmediato llamaron a una ambulancia.

La diputada Ana Olivera sufrió un accidente este miércoles de tarde al bajar la escalera que está al lado de la mesa del presidente de la Cámara.

Perdió el equilibrio, cayó para atrás y se golpeó la cabeza, contaron a Subrayado varios legisladores presentes en sala.

De inmediato la asistieron en el lugar los diputados Luis Gallo, Federico Preve y Federico Casaretto (los tres médicos) y llamaron a la ambulancia.

Minutos después, con un collarín para proteger la zona cervical, fue trasladada a un centro de salud.

Los legisladores consultados dijeron que estaba consciente, y que le harían exámenes clínicos, posiblemente una tomografía de cráneo.

Tras el accidente, el presidente de la Cámara Sebastián Valdomir suspendió la sesión de inmediato. Pasados varios minutos y después de ser trasladada en la ambulancia, se retomó la sesión con el orden del día.

Comunicado

La bancada de diputados del Frente Amplio envió un comunicado a los medios en el que informa que “durante la sesión de hoy la diputada Ana Olivera sufrió una caída y debió ser trasladada a un centro asistencial”.

“En momentos en que hacia uso de la palabra la diputada Inés Cortés, Olivera descendió de hablar con el presidente de la Cámara y tropezó en uno de los escalones cayendo hacia atrás y golpeando la cabeza contra uno de los escalones”, dice el comunicado.

Y agrega: “Los médicos en sala, del oficialismo y la oposición, rápidamente brindaron asistencia hasta la llegada del personal médico del Palacio Legislativo y posteriormente del servicio SEMM, encargados de evaluarla y trasladarla hasta su centro de asistencia”.

“La legisladora fue diagnosticada en primera instancia con traumatismo encéfalocraneano, sin pérdida de conocimiento. Se le realizará tomografía y otros exámenes de rutina para su evaluación”, finaliza el comunicado del FA.

Foto: el momento en el que Gallo, Preve y Cassaretto asisten a Olivera.

accidente-Ana-Olivera
