Seis condenados y un imputado tras batalla campal en la final del fútbol del interior OFI

Siete personas habían sido detenidas tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa Nacional de Selecciones entre San José y Lavalleja , en abril de 2025. Según informó la Fiscalía este miércoles, seis de ellas —dos de San José y cinco de Lavalleja— aceptaron un proceso abreviado y fueron condenadas por participación en riña con resultado de lesiones, agravado por haberse cometido durante un espectáculo deportivo.

Las seis recibieron penas de libertad a prueba y cinco años de prohibición de asistir a eventos deportivos.

El séptimo detenido fue imputado por el mismo delito y deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, además de portar tobillera electrónica durante 180 días, a la espera de la sentencia judicial definitiva.

La investigación continúa y no se descarta citar a más participantes del partido, señaló la Fiscalía, mientras se analizan videos y los informes policiales. La investigación está a cargo de Serrana Corsino.

La final de la Copa Nacional de Selecciones terminó marcada por graves incidentes esa noche entre los planteles de San José y Lavalleja. El clima se tensó en el alargue, cuando un choque entre jugadores derivó en empujones y reclamos cruzados. La situación se agravó tras el segundo gol maragato: mientras el autor del tanto celebraba, varios suplentes de Lavalleja ingresaron a increparlo y uno de ellos lo golpeó.

A partir de ese episodio hubo una pelea generalizada que dejó varios lesionados, incluso algunos futbolistas sufrieron cortes profundos y un entrenador tuvo un fuerte golpe en la cara. El árbitro expulsó a nueve jugadores de Lavalleja y a dos de San José.