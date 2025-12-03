RECIBÍ EL NEWSLETTER
Seis condenados y un imputado tras batalla campal en la final del fútbol del interior OFI

Los incidentes se produjeron en abril de 2025 cuando San José y Lavalleja disputaron la final de la Copa de Selecciones.

Siete personas habían sido detenidas tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa Nacional de Selecciones entre San José y Lavalleja, en abril de 2025. Según informó la Fiscalía este miércoles, seis de ellas —dos de San José y cinco de Lavalleja— aceptaron un proceso abreviado y fueron condenadas por participación en riña con resultado de lesiones, agravado por haberse cometido durante un espectáculo deportivo.

Las seis recibieron penas de libertad a prueba y cinco años de prohibición de asistir a eventos deportivos.

El séptimo detenido fue imputado por el mismo delito y deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, además de portar tobillera electrónica durante 180 días, a la espera de la sentencia judicial definitiva.

La investigación continúa y no se descarta citar a más participantes del partido, señaló la Fiscalía, mientras se analizan videos y los informes policiales. La investigación está a cargo de Serrana Corsino.

La final de la Copa Nacional de Selecciones terminó marcada por graves incidentes esa noche entre los planteles de San José y Lavalleja. El clima se tensó en el alargue, cuando un choque entre jugadores derivó en empujones y reclamos cruzados. La situación se agravó tras el segundo gol maragato: mientras el autor del tanto celebraba, varios suplentes de Lavalleja ingresaron a increparlo y uno de ellos lo golpeó.

A partir de ese episodio hubo una pelea generalizada que dejó varios lesionados, incluso algunos futbolistas sufrieron cortes profundos y un entrenador tuvo un fuerte golpe en la cara. El árbitro expulsó a nueve jugadores de Lavalleja y a dos de San José.

