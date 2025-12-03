RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADIO CENTENARIO

Bomberos extinguió incendio en dos cajas de electricidad ubicadas cerca del escenario del recital de Shakira

El hecho ocurrió sobre la 1 de la madrugada. "Fue algo menor que no generó ningún tipo de daño", indicó el vocero de Bomberos, Sebastián Camejo.

BOMBEROS-URUGUAY---2022.jpg

Dos cajas de distribución eléctrica ubicadas cerca del escenario montado para el recital de Shakira este miércoles 3 y jueves 4 en el Estadio Centenario tomaron fuego. El hecho ocurrió sobre la 1 de la madrugada, informó Bomberos.

Se trata de dos cajas de 80 centímetros por un metro de distribución para la luminaria. Las cajas estaban cerca del escenario, pero la estructura no recibió ningún tipo de afectación, aclaró a Subrayado el vocero de Bomberos, Sebastián Camejo.

Los integrantes de la producción intentaron aplacar el fuego con los extintores existentes en el lugar y a la llegada de personal de Bomberos con sus extintores logró extinguir rápidamente. "Fue algo menor que no generó ningún tipo de daño", reiteró.

