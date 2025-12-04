Cinco casos sospechosos de sarampión más a estudio y 20 mil niños en el país que no tienen la vacuna, dijo la ministra

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , informó que además de los seis casos confirmados de sarampión en San Javier, hay otros cinco más a estudio. También hay otras sospechas de casos en población extranjera, que tienen cuadro con síntomas similares, por lo que están a estudio.

"Los tenemos en un bloqueo consensuado, pero es de estudio epidemiológico. Son personas que tienen baja adherencia a las vacunas", explicó la ministra.

El Ministerio de Salud Pública prepara una jornada de vacunación contra el sarampión para el 6 de diciembre. La ministra informó que hay 20 mil niños en todo el país que no tienen vacuna contra la enfermedad.

"Desde la conferencia del martes hasta hoy, se ha quintuplicado la cantidad de personas que se han acercado a los puestos de vacunación. El sarampión es una enfermedad grave, prevenible con la vacuna. Se requiere tener las dos dosis de vacunas. Los niños tienen que tener dos dosis: la primera al año, la segunda a los 15 meses", detalló.