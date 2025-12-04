RECIBÍ EL NEWSLETTER
Consumo de energía

Aprueban nuevo plan UTE Premia que alcanzará a casi 700.000 clientes

Para poder recibir el beneficio, se debe haber abonado todos los pagos desde octubre de 2024 a setiembre de 2025.

Foto: FocoUy.

El directorio de UTE aprobó un nuevo UTE Premia, plan que otorga descuentos a clientes con tarifas residenciales o no residenciales que mantengan comportamiento de buenos pagadores a lo largo del año.

Esta aprobación fue con el voto contrario del director por la oposición, Darío Castiglioni. Y a diferencia de años anteriores, se redujo la bonificación del 100% para clientes de algunas tarifas.

Las bonificaciones para los clientes particulares con tarifa de consumo básico residencial y tarifa de medianos consumidores se redujeron de 100% a 75% del cargo mensual y del cargo fijo, respectivamente.

Por su parte, no hay cambios en el beneficio del 100% del cargo fijo y del cargo de potencia contratada para aquellos clientes particulares con tarifa residencial simple, tarifa residencial doble horario o tarifa residencial triple horario. Similar a lo que sucede con aquellos que tienen tarifas no residenciales simple u hora estacional con potencia contratada menor o igual a 4,6 kW.

Mientras que para los clientes con potencia contratada mayor a 4,6 kW, la bonificación es del 100% del cargo fijo.

Se espera que el beneficio alcance a 695.959 clientes. Para poder recibir el beneficio, se debe haber abonado todos los pagos desde octubre de 2024 a setiembre de 2025.

