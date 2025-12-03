El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población en la búsqueda de dos requeridos: Mathías Rodrigo Sampayo Freitas, y Johan Marco Sosa Fernández.
Policía solicita colaboración para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Rodrigo Sampayo Freitas y Johan Marco Sosa Fernández
La Policía de Canelones informó que Sampayo Freitas es buscado por homicidio, rapiña y posesión de estupefacientes, mientras que Sosa Fernández también está requerido por homicidio y hurtos y receptación.
Sampayo Freitas es buscado por homicidio, rapiña y posesión de estupefacientes, mientras que Sosa Fernández también está requerido por homicidio y hurtos y receptación.
El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo que son buscados por el crimen de un hombre ocurrido el pasado 15 de octubre en el Pinar.
Seguí leyendo
Presuntos autores de un homicidio se tirotearon con la Policía: ambos fueron detenidos, uno de ellos herido
La cartera exhorta a comunicarse a través del servicio de emergencias 911, al 0800 5000 para la denuncia anónima o en la seccional más próxima.
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
Prisión preventiva para el hombre investigado por violación de trabajadoras sexuales en San Carlos
ESTUDIAN INSECTOS MUERTOS
Alta mortandad de abejas afecta a productores y alarma a especialistas: "No tiene precedente"
PAREJA DE MARSET
Paraguay: autoridades sospechan que internación de García Troche sea estrategia para fuga; su abogado habló
PUNTA CARRETAS
Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario