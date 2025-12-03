Policía solicita colaboración para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Rodrigo Sampayo Freitas y Johan Marco Sosa Fernández

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población en la búsqueda de dos requeridos: Mathías Rodrigo Sampayo Freitas, y Johan Marco Sosa Fernández.

Sampayo Freitas es buscado por homicidio, rapiña y posesión de estupefacientes, mientras que Sosa Fernández también está requerido por homicidio y hurtos y receptación.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo que son buscados por el crimen de un hombre ocurrido el pasado 15 de octubre en el Pinar.

La cartera exhorta a comunicarse a través del servicio de emergencias 911, al 0800 5000 para la denuncia anónima o en la seccional más próxima. matías-sampayo-canelones-policía johan-sosa-canelones

