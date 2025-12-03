RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA DE CANELONES

Policía solicita colaboración para ubicar a dos requeridos por homicidio: Mathías Rodrigo Sampayo Freitas y Johan Marco Sosa Fernández

La Policía de Canelones informó que Sampayo Freitas es buscado por homicidio, rapiña y posesión de estupefacientes, mientras que Sosa Fernández también está requerido por homicidio y hurtos y receptación.

homicidio-requeridos-canelones-delincuentes

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población en la búsqueda de dos requeridos: Mathías Rodrigo Sampayo Freitas, y Johan Marco Sosa Fernández.

Sampayo Freitas es buscado por homicidio, rapiña y posesión de estupefacientes, mientras que Sosa Fernández también está requerido por homicidio y hurtos y receptación.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo que son buscados por el crimen de un hombre ocurrido el pasado 15 de octubre en el Pinar.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del enfrentamiento a tiros entre la Policía y los sospechosos.
La cartera exhorta a comunicarse a través del servicio de emergencias 911, al 0800 5000 para la denuncia anónima o en la seccional más próxima.

matías-sampayo-canelones-policía
johan-sosa-canelones
