"Sentimos como unas bombas y empezaron a gritar", dijo Rolan, estaba en el polideportivo donde mataron al Gordo Mauro

Rolan comentó que en un primer momento pensaron que se trataba de bombas, pero al quinto tiro, personas comenzaron a gritar ya que había niños en la zona y ahí se dieron cuenta que pasaba algo.

"Yo me quedé parado mirando del lado de enfrente porque quedas anonadado de lo que te pasa y más, frente a vos que te pasen unos tiros, unas balas. Vas con familia y no sabes si te pueden matar". Según relató, en el lugar había niños pequeños. "No sabes cómo reaccionar, quedas impactado".

Lo único que pudo ver fue una camioneta porque estaba oscuro.