Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep

La Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) resolverá el jueves sobre la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza , cuestionado por la oposición por mantener sus trabajos de médico en tres mutualistas privadas que contratan con la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Según supo Subrayado este miércoles, la Jutep (también conocida como junta anticorrupción) recibió un informe de abogados que advierten la incompatibilidad del cargo que ocupa Danza al frente de ASSE, con sus trabajos como médico en el sector privado.

La oposición cree que si esto se refleja en la decisión que adoptará el jueves la Jutep, el gobierno resolverá que Danza deje sus trabajos en las mutualistas privadas para mantener así el cargo en ASSE.

Seguí leyendo Cosse sobre Danza: "Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante"

Pero al menos dos senadores de la oposición consideran que más allá de lo que diga la Jutep, Danza debe renunciar a la presidencia de ASSE.

“Ahora parece que ya es público que la Jutep va a decir que está en franca violación de normativa de todas las jerarquías, y todo hacer ver que la solución que van a buscar es básicamente retroceder en sus pasos y decir que debe renunciar a su trabajo privado”, dijo este miércoles el senador colorado Andrés Ojeda.

“Esto es como que yo mañana robe y si me agarran devuelvo, y ya está, sigo como si nada. Yo robo y si me agarran devuelvo y si no me agarran no devuelvo”, comentó Ojeda.

“Visto una incompatibilidad clara, que él mismo conocía y por eso pidió un informe, que después terminó en un capricho del gobierno, que hoy termina confirmándose que lo que la oposición dijo era la verdad, al verlo, Danza debería irse solo, si no se va solo lo debería destituir el presidente, y en caso de que no se vaya la oposición debería no validar en ningún caso su presencia al frente de ASSE”, apuntó Ojeda.

Por su parte, el senador nacionalista Martín Lema dijo que “resulta increíble que sea la Jutep la que le tenga que decir al presidente de ASSE que no puede estar a media máquina, porque eso afecta la atención, afecta a los usuarios”.

“Priorizar su cuenta bancaria en vez de ir por todo, poniendo todo en la cancha por ASSE, resulta claramente fuera de lugar”, agregó Lema.

“Obviamente lo tienen que echar. Que ahora digan bueno, si, vamos a solucionarlo por el lado de los privados, me parece que es un gobierno que se sigue burlando de los uruguayos, lamentablemente”, concluyó.

La oposición votó en Diputados la interpelación por este tema a la ministra de Salud Cristina Lustemberg. La interpelación la llevará adelante el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo.