PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta Departamental de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte

N.G.C.B., de 38 años, fue imputado por peculados. Deberá fijar domicilio, tiene prohibido salir del país sin autorización previa y se le retienen los documentos de viaje.

policia-minas-patrullero-jefatura.jpg

Un funcionario de la Junta Departamental de Lavalleja fue imputado como autor de un delito de peculado. El caso fue denunciado a finales de agosto por el presidente en ejercicio del legislativo departamental al detectar faltante de dinero en la caja fuerte de la institución.

Tras la denuncia, la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Lavalleja se hizo cargo de las actuaciones bajo los lineamientos de la fiscal Jessica Tonkovic, de la Fiscalía Letrada Departamental de 2º turno. La jueza Sylvia Recarey dispuso la imputación de N.G.C.B., de 38 años. Como medida cautelar, se determinó fijación de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización previa y retención de los documentos de viaje.

Además, tiene prohibido ir a la Junta Departamental de Lavalleja y acercarse a testigos y al denunciante con excepción de poder comparecer en la junta por la investigación administrativa que se le está llevando adelante; todo por un plazo de 120 días.

