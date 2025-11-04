RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO CERRO

Condenaron a 9 años y 11 meses de cárcel al kinesiólogo que abusaba sexualmente de adolescentes en una clínica

La condena se alcanzó en un proceso abreviado con el hombre de 38 años, que logró la fiscal del caso, Verónica Bujarín.

cerro-de-montevideo-1

Condenaron a 9 años y 11 meses de cárcel a un hombre de 38 años que abusaba sexualmente de adolescentes en el barrio Cerro.

El hombre se desempeñaba como kinesiólogo en una clínica privada del barrio Cerro, donde atendía "en soledad" a adolescentes deportistas de alto rendimiento y "donde se aprovechaba de ello para presuntamente perpetrar los abusos", informó en julio la Fiscalía, cuando comunicó la imputación del hombre con prisión preventiva.

Ahora, en un proceso abreviado, la Justica determinó su condena con cárcel por los delitos de abuso sexual específicamente agravado y tres delitos de abuso sexual especialmente agravados, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

La fiscal del caso es Verónica Bujarín.

