Condenaron a 9 años y 11 meses de cárcel al kinesiólogo que abusaba sexualmente de adolescentes en una clínica

Condenaron a 9 años y 11 meses de cárcel a un hombre de 38 años que abusaba sexualmente de adolescentes en el barrio Cerro.

El hombre se desempeñaba como kinesiólogo en una clínica privada del barrio Cerro, donde atendía "en soledad" a adolescentes deportistas de alto rendimiento y "donde se aprovechaba de ello para presuntamente perpetrar los abusos", informó en julio la Fiscalía, cuando comunicó la imputación del hombre con prisión preventiva.

Ahora, en un proceso abreviado, la Justica determinó su condena con cárcel por los delitos de abuso sexual específicamente agravado y tres delitos de abuso sexual especialmente agravados, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

La fiscal del caso es Verónica Bujarín.

Temas de la nota Cárcel

Cerro