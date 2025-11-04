Condenaron a 9 años y 11 meses de cárcel a un hombre de 38 años que abusaba sexualmente de adolescentes en el barrio Cerro.
Condenaron a 9 años y 11 meses de cárcel al kinesiólogo que abusaba sexualmente de adolescentes en una clínica
La condena se alcanzó en un proceso abreviado con el hombre de 38 años, que logró la fiscal del caso, Verónica Bujarín.
El hombre se desempeñaba como kinesiólogo en una clínica privada del barrio Cerro, donde atendía "en soledad" a adolescentes deportistas de alto rendimiento y "donde se aprovechaba de ello para presuntamente perpetrar los abusos", informó en julio la Fiscalía, cuando comunicó la imputación del hombre con prisión preventiva.
Ahora, en un proceso abreviado, la Justica determinó su condena con cárcel por los delitos de abuso sexual específicamente agravado y tres delitos de abuso sexual especialmente agravados, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.
