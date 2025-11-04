Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, afirmó su abogado

El abogado del otro conductor que participó en el choque frontal en el que murió Agustín Cajtak y su novia Lola de 18 años se reunió con el fiscal que investiga el siniestro de tránsito fatal, ocurrido en la madrugada del domingo en camino Los Arrayanes en Maldonado .

Ignacio Durán se reunió este martes con el fiscal Jorge Vaz para interiorizarse sobre el caso y las evidencias con que cuenta la carpeta investigativa. El conductor del otro vehículo está en estado reservado, crítico pero estable, afirmó su abogado.

Durán contó que su defendido sufrió fracturas en las piernas y una lesión por un golpe fuerte en el bazo. Fue operado y se recupera, pero deberá permanecer internado en el sanatorio Mautone.

El abogado indicó que el fiscal Vaz aguardará la evolución del conductor para tomarle declaración. Además, la Fiscalía aguarda por otras evidencias, entre ellas, las pericias a los vehículos y el relevamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona del siniestro. En la causa, habría la declaración preliminar de dos policías.

Durán reveló que el examen toxicológico realizado al conductor dio negativo a drogas. El fiscal aguarda por el resultado de la prueba de alcohol en sangre. "Diego es un muchacho, deportista de 22 años, que tiene dos trabajos", afirmó.