Abogado de "Betito" Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína incautada era para consumo personal

El abogado de " Betito " Suárez, Diego Cabrera, afirmó este martes que su defendido fue detenido en un allanamiento con tusi, cocaína rosa, para consumo personal.

"Es algo que él consume. Es consumo personal lo que tiene", aseguró el defensor en diálogo con Subrayado tras la audiencia de control de detención. Suárez fue detenido en un allanamiento en el marco de otro investigación y se aguardará hasta este miércoles para saber si será imputado o liberado, dijo el abogado.

Al ser consultado por las armas, municiones y vehículos de alta gama incautados en los allanamientos, Cabrera indicó que "eso no tiene nada que ver con él" y que "el allanamiento tampoco estaba dirigido a él, solo porque es él, porque hay prensa que va tras él". "No tenía nada que ver con él. Es todo una mala situación nada más y ya está, un malentendido", agregó.

Subrayado le preguntó al abogado si "Betito" Suárez es el líder de la banda Los Suárez, Cabrera sostuvo que "él no tiene nada que ver con la banda. Si bien él tiene un pasado que ya cumplió condena, estuvo varios años (en prisión), como ya se sabe, él no tiene nada que ver con eso". "Ya es una persona que está retirada de todo, no tiene nada que ver", enfatizó.

"No se ha demostrado nada", respondió el defensor de Suárez sobre su vinculación con una investigación por lavado de activos.

Cabrera evitó dar más detalles del caso porque el fiscal de Estupefacientes de 3º turno, Rodrigo Morosoli, decretó la reserva de la audiencia. Como abogado, Cabrera espera el cese de detención de Suárez. "Yo creo que esto es todo un malentendido que se está dando, que él no tiene nada que ver", insistió.

"Lo de él es un tema de prensa. Es él, lo detienen y siempre que pasa algo relacionado a él se genera todo un circo alrededor de eso y eso a él no lo ayuda. No lo ayuda porque quiere rehacer su vida y al final no puede, porque siempre pasa algo, lo van a buscar a él y él ya está cansado de eso", finalizó.