Un hombre de 48 años fue asesinado por su hijastro, este miércoles a primera hora. El hecho ocurrió en Colonia, tras una discusión entre los dos, y el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.
Hombre de 48 años fue asesinado por su hijastro en Colonia: lo mató con un arma blanca tras una discusión
Policía Científica y Fiscalía están trabajando en la escena, una pensión de la calle Domingo Baqué donde ocurrió el hecho.
El fallecido residía en una pensión de la calle Domingo Baqué casi Mangareli. La Policía concurrió al lugar del hecho, donde detuvo al presunto autor en el lugar.
Trabajan en la escena la fiscal y la Policía, recabando pruebas y testigos del hecho.
Seguí leyendo
Buscan a un comerciante de Carmelo que está desaparecido; Policía emitió pedido de ayuda
Temas de la nota
Lo más visto
Sociedad
Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN
Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO
Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
PECULADO
Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"
Dejá tu comentario