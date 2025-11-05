Hombre de 48 años fue asesinado por su hijastro en Colonia: lo mató con un arma blanca tras una discusión

Un hombre de 48 años fue asesinado por su hijastro, este miércoles a primera hora. El hecho ocurrió en Colonia, tras una discusión entre los dos, y el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

El fallecido residía en una pensión de la calle Domingo Baqué casi Mangareli. La Policía concurrió al lugar del hecho, donde detuvo al presunto autor en el lugar.

Trabajan en la escena la fiscal y la Policía, recabando pruebas y testigos del hecho.

