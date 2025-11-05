RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN HOMICIDIO

Hombre de 48 años fue asesinado por su hijastro en Colonia: lo mató con un arma blanca tras una discusión

Policía Científica y Fiscalía están trabajando en la escena, una pensión de la calle Domingo Baqué donde ocurrió el hecho.

policia-colonia-homicidio

Un hombre de 48 años fue asesinado por su hijastro, este miércoles a primera hora. El hecho ocurrió en Colonia, tras una discusión entre los dos, y el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

El fallecido residía en una pensión de la calle Domingo Baqué casi Mangareli. La Policía concurrió al lugar del hecho, donde detuvo al presunto autor en el lugar.

Trabajan en la escena la fiscal y la Policía, recabando pruebas y testigos del hecho.

Héctor Nelson Giribone Badano, comerciante de Carmelo.
Buscan a un comerciante de Carmelo que está desaparecido; Policía emitió pedido de ayuda

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
POR "DECLARACIONES MISÓGINAS"

Edil del FA, en representación de colectivo feminista, pide eliminar al Pelado Cordera de grilla de Semana de Rocha

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
Cosse sobre Danza: Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante video
PIDIÓ DISCUTIR REMUNERACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS

Cosse sobre Danza: "Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante"
Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep video
INFORME A LA JUTEP HABLA DE INCOMPATIBILIDAD

Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep

