Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa

“Si esto no cambia van a haber situaciones complicadas en estos próximos días”, advirtió el dirigente sindical Luis Goichea. Hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo.

luis-goichea-cierre-planta-rivera-conaprole

La sanción de tres días impuesta a un trabajador de Conaprole por romper el tambor de la cerradura de un locker genera un conflicto en un sector de la cooperativa láctea que podría extenderse a toda la empresa si no se revierte la medida disciplinaria, advirtió a Subrayado el dirigente sindical Luis Goichea.

Según el dirigente sindical, la sanción impuesta por Conaprole es solo por la rotura accidental del tambor del locker, en un empleado con 30 años de trabajo sin ningún tipo de problemas, aseguró Goichea.

El Ministerio de Trabajo convocó a una reunión la semana pasada por este tema pero la empresa no envió a ningún representantes, según denuncia Goichea. Lo mismo pasó esta semana, agregó.

Este martes el Ministerio citó a dos reuniones por separado, una con el sindicato y otra con la empresa para intentar solucionar el conflicto.

“Si esto no cambia van a haber situaciones complicadas en estos próximos días”, advirtió Goichea.

