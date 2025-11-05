RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Diputado blanco Gianolli viajará a España para observar construcción de las patrullas oceánicas

Propuso ir con una delegación de parlamentarios, pero el Frente Amplio se opuso, informó el propio Gianolli este miércoles.

El diputado por el Partido Nacional, Gabriel Gianolli, propuso en comisión de Defensa que una delegación de parlamentarios concurran al astillero Cardama, pero el Frente Amplio se opuso. El nacionalista viajará solo.

"Planteamos la necesidad de que hiciéramos las gestiones frente al presidente de la Cámara de Diputados, para que una delegación de los tres partidos que integran la comisión, fuera al Astillero Cardama, para tener certeza, para observar", indicó y recordó que la ministra de Defensa resolvió no concurrir a la comisión. Lazo señaló la semana pasada que sí concurrirá a la interpelación en el Senado.

Gianolli aseguró que el Parlamento está "ausente" en el tema "por falta de información".

