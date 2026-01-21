Senador Brenta sobre interpelación a canciller Lubetkin: "Nos parece una cuestión absolutamente desmedida"

Desde el oficialismo cuestionan la convocatoria a interpelación al canciller Mario Lubetkin para que brinde información sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo que le parece una cuestión absolutamente desmedida y explicó que venían trabajando junto al senador Daniel Caggiani con la oposición para la convocatoria en la segunda semana de febrero, además de instalar una comisión bicameral especializada en el tema de asuntos internacionales.

Brenta dijo que recibirán delegaciones y que la idea es dar un rápido tratamiento al proyecto para ratificarlo y que Uruguay sea el primer país del Mercosur en aprobar el tratado.

"Para nosotros es muy importante y además tiene un alto nivel de consenso a nivel del sistema político, por lo cual la convocatoria al canciller, incluyendo preguntas tales como explicaciones respecto al viaje de Yamandú Orsi a China cuando en realidad el presidente no ha viajado a China, nos pareció absolutamente fuera de lugar la convocatoria a la Comisión Permanente cuando se venía trabajando en esta línea", manifestó.

La moción solo fue votada a favor por los legisladores de la oposición, y fue rechazada por los del Frente Amplio. Tuvo 5 votos en 11 legisladores presentes.

De esta forma la convocatoria a Lubetkin en régimen de Comisión General fue rechazada. Y por este motivo la oposición decidió entonces convocarlo pero a una interpelación.