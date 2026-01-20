RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Oposición interpelará al canciller Lubetkin tras negativa del FA de citarlo a la Comisión Permanente

La oposición presentó una moción para citar al canciller Lubetkim a la Comisión Permanente del Parlamento, pero no contó con los votos del FA. Por eso ahora lo llaman a interpelación.

lubetkin-reunion-argentina

Los legisladores de la oposición presentaron una moción este martes en el Parlamento para citar en régimen de Comisión General al canciller Mario Lubetkin, a fin de explicar la posición del gobierno sobre varios temas, entre ellos: la situación de Venezuela, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la suspensión para Uruguay de las visas de inmigrante por parte de Estados Unidos, el resultado del viaje de Orsi a China y el acuerdo entre el Mercosur y Singapur.

La moción solo fue votada a favor por los legisladores de la oposición, y fue rechazada por los del Frente Amplio. Tuvo 5 votos en 11 legisladores presentes.

De esta forma la convocatoria a Lubetkin en régimen de Comisión General fue rechazada. Y por este motivo la oposición decidió entonces convocarlo pero a una interpelación.

Esta nueva moción, para interpelar al canciller, tuvo de vuelta los mismos votos: 5 de la oposición a favor y 6 del Frente Amplio en contra.

Como no se requiere mayoría para votar una interpelación, blancos y colorados alcanzaron el mínimo necesario y el canciller Lubetkin será interpelado en la segunda quincena de febrero, cuando vuelva del viaje oficial a China con el presidente Orsi.

Cuando un ministro va en régimen de Comisión General es para dar explicaciones sobre uno o varios temas y no se puede plantear una moción de rechazo o censura posterior. Esto último sí se puede hacer cuando un ministro es interpelado.

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo en sala, este martes, que la idea de la oposición no era cuestionar ni rechazar la actuación del canciller, y que por eso se planteó la convocatoria a la Comisión Permanente, en régimen de Comisión General, donde no hay consecuencias políticas.

Aseguró también que “con el mismo espíritu” será convocado ahora a la interpelación, donde sí se podría presentar finalmente una moción de rechazo a las explicaciones que brinde el ministro.

“El canciller será interpelado porque la bancada de gobierno así lo quiso”, dijo el diputado nacionalista.

