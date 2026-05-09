Mejora el estado de salud del bebé que fue baleado en Malvín Norte: está estable en CTI

En las últimas horas ha mejorado el estado de salud del bebé de seis meses que fue baleado el jueves de noche en Malvín Norte .

Fuentes del Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra internado el menor, indicaron en la tarde de este sábado a Subrayado que el bebé fue intervenido para retirarle el proyectil que tenía alojado en el cráneo. Se encuentra estable, en CTI, mejorando porque está sin ventilación mecánica.

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El ataque ocurrió en el complejo de viviendas INVE, en la zona de Dubrich y Mataojo. Según información policial, hubo una ráfaga de disparos y se presume que fueron efectuados con armas automáticas.

Policías que patrullaban por Boix y Merino escucharon los disparos y fueron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125 una joven de 22 años se acercó a los efectivos y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza.

La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo cuando ocurrió el ataque. El bebé fue llevado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Luego fue derivado al Pereira Rossell, donde más estudios confirmaron que tenía un impacto de bala y el proyectil seguía alojado dentro de la cabeza.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.

La fiscal de Flagrancia Mirna Busich fue informada del caso, quien dio aviso a su vez al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos para que estuviera al tanto de lo ocurrido.