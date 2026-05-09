Policía incautó 118 kilos de pasta base en un control en ruta 1: dos paraguayos fueron condenados

Foto cedida a Subrayado. Drago, el perro del K9 que halló la droga.

Foto cedida a Subrayado. Droga incautada en ruta 1 a la altura de Paso de la Arena, Montevideo.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó este sábado de mañana 111 ladrillos de pasta base durante un control en ruta 1 a la altura de Paso de la Arena. Fueron detenidos y ya condenados dos ciudadanos paraguayos.

El operativo fue realizado en ruta 1 y camino General Escuela Basilio Muñoz, donde policías detuvieron una camioneta Audi Q7 matriculada en Paraguay que circulaba en dirección al Centro de Montevideo, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

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Durante la inspección del vehículo detectaron una anomalía en el piso y Drago, un perro de la división K9, marcó presencia de droga. Luego, el vehículo fue llevado al Puerto de Montevideo para ser revisado con escáner, donde los efectivos confirmaron que había ladrillos ocultos.

drago-perro-droga-incautada Foto cedida a Subrayado. Drago, el perro del K9 que halló la droga.

La Policía incautó 118,518 kilos de pasta base, equivalentes a más de 790 mil dosis, con un valor estimado de un millón de dólares en el mercado local, según la Policía.

También fueron incautados tres celulares, documentación y USD 721.

escaner-fotominterior-droga-incautada Foto: Ministerio del Interior. Escaneo realizado a la camioneta.

El caso cayó en manos de la Fiscalía de Estupefacientes. Y la Justicia condenó este mismo sábado al conductor, un hombre de 31 años, y a su acompañante, una mujer de 30, por tráfico ilícito de drogas especialmente agravado por importación y transporte. Tras un proceso abreviado, ambos deberán cumplir cinco años de cárcel.