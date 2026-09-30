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Operación Los Sueños

Seis detenidos y la incautación de armas y droga en varios allanamientos realizados por narcotráfico en Montevideo

La Brigada Antidrogas de Montevideo realizó seis allanamientos este miércoles y detuvo a seis personas en una operación contra el tráfico de estupefacientes y el acopio de armas.

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La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó este miércoles seis allanamientos en jurisdicción de la Seccional 18 de Policía, y detuvo a seis personas en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes y acopio de armas.

La Operación Los Sueños derivó en la incautación de armas, droga, balanzas de precisión, celulares y más objetos de los delincuentes.

Los detenidos detenidos son cinco hombres de 29, 30, 34 y 46 años (dos tienen 34), y una mujer de 26 años.

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Según el informe de la Jefatura de Policía de Montevideo, “uno de los detenidos, de 30 años, posee cuatro antecedentes penales, mientras que el hombre de 46 años se encontraba requerido por una unidad especializada en violencia doméstica y de género”.

“Entre los efectos incautados se encuentran una pistola, una escopeta, municiones y vainas de distintos calibres; envoltorios y recipientes con sustancias blancas y amarillentas; cuatro plantas de cannabis; dos balanzas de precisión; teléfonos celulares; equipos y cámaras de videovigilancia; dinero en moneda nacional; una moto y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación”, dice el informe oficial.

La Fiscalía de Estupefacientes de 4.º Turno dispuso las diligencias correspondientes y la investigación continúa.

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