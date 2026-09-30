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"Se decidió que esto es lo mejor", dijo Orsi sobre Aguas Corrientes y "seguimos con la idea de hacer" la represa de Casupá

El mandatario participó este miércoles en la colocación de la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de OSE en Canelones y respondió a los cuestionamientos a los cambios al proyecto Neptuno.

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El presidente Yamandú Orsi participó este miércoles en la colocación de la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes.

El mandatario fue consultado sobre el cambio en el proyecto Neptuno, que planteó el gobierno de Lacalle Pou para construir una planta en Arazatí con una toma de agua en el Río de la Plata y dijo que "el gobierno anterior planteó una propuesta, porque en el año 2023 quedamos expuestos, nosotros lo que hicimos fue reconsiderar la propuesta, replantearla, hablar con las mismas empresas, se encontró la financiación de la CAF, se hizo otro proyecto pero en la misma línea de los 200.000 metros cúbicos. O sea que, como todo en Uruguay, no se puede detener y menos este tipo de cosas".

"Se decidió que esto es lo mejor, se le encontró la forma para que técnicamente sea viable, pero yo no me niego a pensar que como el país avanza, se va modificando" y se refirió al crecimiento del este de Maldonado y apostó a soluciones nuevas también para la expansión de la costa del departamento de Canelones.

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"Se prevé que esto al área metropolitana le va a resolver gran parte del desafío" en cuanto al suministro de agua potable, pero "ahora, hay que pensar cosas nuevas para el futuro que se nos viene", indicó.

Destacó el diálogo con los trabajadores y las empresas. "La obra pública tiene eso que, más allá de que deja infraestructura y permite mejor infraestructura para el país, mientras ocurre se genera un dinamismo en el trabajo, en el empleo y, por supuesto, en el consumo de la zona que es importante", sostuvo.

"Es fundamental" y "tiene todos los respaldos", respondió sobre la autorización medioambiental. "La prioridad estuvo siempre, incluso hasta quienes imaginaron el proyecto Neptuno también, lo que pasa que siempre se tiene que buscar la forma mejor, más correcta y más económica", remarcó.

Con respecto a lo hecho durante el gobierno anterior, Orsi manifestó que "la acumulación positiva no es un discurso es una realidad" y consultado sobre la represa de Casupá dijo que "seguimos con la idea de hacerla". Sobre los plazos, el mandatario indicó "seguimos paso a paso".

Orsi indicó que la nueva planta de Aguas Corrientes será una toma de agua, y que Paso Severino y Canelón Grande ofician como reservas, a las que se sumará Casupá, todas de una misma fuente que es el río Santa Lucía, "que hay que cuidarlo y mucho".

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