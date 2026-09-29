El norte bajo agua: más de 300 mm de lluvia acumulados en una localidad de Salto y más de 200 en otra de Artigas, en 48 horas

Desde el sábado 26 el norte del país está bajo advertencias por tormentas fuertes y severas, que dejaron acumulados de lluvia muy altos especialmente en Artigas y Salto.

Solo en las últimas 48 horas (cerradas a las 7 de la mañana de este martes 29) la localidad de Quintana, en Salto, acumula 320 mm: 170 entre domingo y lunes, más 150 entre lunes y martes.

Así lo indica el boletín pluviométrico que publica el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

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A su vez, en Charqueada, departamento de Artigas, el acumulado supera los 200 mm en 48 horas: 107 mm entre domingo y lunes, más 101 mm de lunes a martes.

Además, varias localidades de Salto y de Artigas registran acumulados de lluvia cerca o por encima de 100 mm diarios, desde el domingo a este martes.

En los últimos meses la autoridades y los técnicos han advertido que como efecto directo del fenómeno climático conocido como El Niño, las lluvias en el norte del país estarán por encima de lo habitual durante estos meses, en particular en primavera (ahora) y en el otoño de 2027.

Los acumulados de lluvia de las últimas 24 horas (entre las 7 AM del lunes 28 a la misma hora del martes 29):

Los acumulados de lluvia de las últimas 24 horas (entre las 7 AM del domingo 27 a la misma hora del lunes 28):

El mapa con las lluvias, desde el domingo 27 a las 7 AM, hasta el martes 29 a la misma hora: