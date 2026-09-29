El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes desde las 15 horas y hasta la medianoche.
Inumet emitió advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes desde las 15 horas y hasta la medianoche
El área será afectada por vientos sostenidos del suroeste con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, indica Meteorología en su informe.
El área será afectada por vientos sostenidos del suroeste con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h, indica Meteorología en su informe.
La advertencia rige para:
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- Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.
- Lavalleja: Blanes Viale, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
- Maldonado: Todo el departamento.
- Montevideo: Todo el departamento.
- Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayén, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velázquez.
- San José: Ciudad del Plata.
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