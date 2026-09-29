Javier García: "Ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional"

El senador Javier García respondió a la declaración del Frente Amplio que el lunes le pidió al Partido Nacional “una explicación clara y elocuente" sobre lo sucedido con el asesor de un edil blanco de Montevideo condenado por lavado de activos en un caso de narcotráfico.

“Ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional”, dijo García entrevistado este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Este es un tema muy serio y grave. Lo advertí en el Senado hace cuatro o cinco años, el narcotráfico es la amenaza más grande que tiene la democracia y las instituciones uruguayas. Tenemos que tener un mensaje de unidad de partidos, y no de emplazamientos y divisiones”, agregó el legislador.

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“Una cosa es charlar y otra es emplazar. Y emplazamientos ninguno”, advirtió, y señaló que “Uruguay tiene un sistema político muy sano. Es sano en todos los partidos políticos”.

La situación del edil Gonzalo Gómez fue analizada en el Directorio del Partido Nacional, que derivó su caso a la Comisión de Ética partidaria.

El lunes de tarde el edil Gómez aseguró en conferencia de prensa que no conocía la actividad ilícita del asesor, Pablo Leiva, que contrató a fines del 2025.

Dijo que desde entonces hasta ahora no realizó ninguna tarea para él ni para su despacho en la Junta Departamental de Montevideo, aunque cobra un sueldo de 55.000 pesos por mes. También dijo que lo contrató por recomendación del hijo de Leiva, compañero de militancia en el Partido Nacional.

Sobre el pago a un asesor durante meses sin que cumpla ninguna tarea, el senador Javier García dijo que espera el pronunciamiento de la Comisión de Ética del Partido Nacional, y que no abre opinión, aunque la tiene, para no prejuzgar antes de que lo haga el organismo competente.