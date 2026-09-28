La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes los precios de venta al público de referencia de los combustibles correspondientes al mes de octubre.
Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
En el caso de la nafta Súper 95, el incremento es de 3,24% y de 3,55% en la nafta Premium 97. Para el gasoil 50-S, el ajuste es de 30,96% al alza.
De acuerdo a los cálculos, que considera el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los últimos dos meses, el factor de ajuste, los márgenes de distribución, y las tasas y los impuestos correspondientes, da un ajuste al alza en la nafta Súper 95, en la Premium 97 y en el Gasoil 50-S.
- Nafta Súper 95: Precio actual $88,67. Precio de referencia para octubre $91,54. (Variación +$2,87 // +3,24%).
- Nafta Premium 97: Precio actual $91,19. Precio de referencia para octubre $94,43. (Variación +$3,24 // +3,55%).
- Gasoil 50-S: Precio actual $58,68. Precio de referencia para octubre $76,85. (Variación +$18,17 // + 30,96%).
La decisión del gobierno en los meses de julio, agosto y setiembre ha sido la de mantener incambiadas las tarifas de los combustibles en Uruguay, a pesar de las variaciones en el precio internacional del petróleo y en los costos de los combustibles refinados.
Seguí leyendo
Caen las compras por internet en el exterior y aumentan las ventas de comercios en Uruguay, en particular el rubro vestimenta
Temas de la nota
Lo más visto
URU 4-1 COR
Diego Forlán hizo cambios y Uruguay goleó 4-1 a Corea: dos de Darwin, uno De Arrascaeta y otro Guillermo Varela
PRECIOS AL ALZA
Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
HASTA LA HORA 12.00
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes y puntualmente severas
Avenida aparicio saravia
Un bebé de un año murió en un accidente de tránsito en Piedras Blancas
SIGUE EL MAL TIEMPO EN EL NORTE
Dejá tu comentario