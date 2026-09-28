Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes los precios de venta al público de referencia de los combustibles correspondientes al mes de octubre.

De acuerdo a los cálculos, que considera el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de los últimos dos meses, el factor de ajuste, los márgenes de distribución, y las tasas y los impuestos correspondientes, da un ajuste al alza en la nafta Súper 95, en la Premium 97 y en el Gasoil 50-S.

Nafta Súper 95: Precio actual $88,67. Precio de referencia para octubre $91,54. (Variación +$2,87 // +3,24%).

Nafta Premium 97: Precio actual $91,19. Precio de referencia para octubre $94,43. (Variación +$3,24 // +3,55%).

Gasoil 50-S: Precio actual $58,68. Precio de referencia para octubre $76,85. (Variación +$18,17 // + 30,96%). La decisión del gobierno en los meses de julio, agosto y setiembre ha sido la de mantener incambiadas las tarifas de los combustibles en Uruguay, a pesar de las variaciones en el precio internacional del petróleo y en los costos de los combustibles refinados.

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