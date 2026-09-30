Aumentan los homicidios entre bandas criminales y hay 2.723 delincuentes identificados en 137 estructuras delictivas

El ministro del Interior Carlos Negro, junto a la cúpula policial, presentó el martes en la Comisión de Seguridad del Senado datos y cifras sobre homicidios.

Allí aseguró que los crímenes vinculados a conflictos entre criminales son “el principal motivo aparente” de los hechos registrados entre enero y agosto de este año.

Según el análisis, al que accedió Subrayado, el indicador de personas asesinadas en el marco de estos conflictos tuvo una suba sostenida y pasó del 30% en el año 2013 al 58% en lo que va del 2026.

Seguí leyendo Negro aseguró que tomaron medidas tras aumento de homicidios y que hay que esperar cierre del año para evaluar

Según los datos de Inteligencia Policial hay 137 estructuras criminales activas. Nueve de ellas registradas como organizaciones criminales con estructuras complejas y jerarquías; 43 como grupos más pequeños con algo de organización y coordinación; 21 son bandas criminales que operan de forma limitada con oportunismo y poca organización, y 64 son clanes familiares con parentesco y continuidad.

De estas estructuras, 37 operan en barrios de Montevideo. La mayor concentración de estas bandas criminales está en el barrio Marconi, donde operan cinco. Le siguen Villa Española, Piedras Blancas, Cerro y La Cruz de Carrasco, donde la Inteligencia Policial identificó a cuatro estructuras en cada una de esas zonas.

Hay 2.723 personas que están identificadas como integrantes activos de estas estructuras criminales. De ellos, 1.903 están en libertad; el resto están presos, muertos, usan tobillera o están requeridos por la Justicia.

A su vez, según el informe, de las 176 personas que fueron asesinadas entre enero y agosto, 98 entre víctimas y homicidas tenían vínculo con alguna estructural criminal.

De esos homicidios, 46 ya tienen resolución y fueron aclarados y 25 tienen avances en la investigación policial.