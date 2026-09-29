Sindicato de Industria Láctea en conflicto por 25 despidos en empresas de reposición de productos Conaprole

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se declaró en conflicto a nivel nacional este martes por el despido de 25 empleados que se desempeñaban en dos empresas que trabajan para Conaprole.

"Desde el mes de mayo hemos venido manteniendo todos los espacios de negociación colectiva y ahora, a fines de setiembre, la empresa Conaprole manifiesta este desplante que patea el tablero y rompe todo lo dialogado en el correr de tantos meses", afirmó el sindicato en un comunicado.

Desde el gremio, acusan a la empresa de tener la intención de "reducir drásticamente" los salarios de los trabajadores, a pesar de sus ganancias anuales, y que eso los ha llevado a "una situación extrema inadmisible".

El plenario de la FTIL se encuentra en sesión permanente para analizar la evolución del conflicto y la posibilidad de adoptar medidas, como paros parciales sectoriales, trabajo a reglamento, interrupción o corte en la cadena de suministro nacional o en las exportaciones y un paro general a nivel de toda la industria láctea.

El dirigente de la FTIL, Robert Labruna, explicó a Subrayado que el despido fue en empresas dedicadas a la reposición de góndolas en grandes superficies de Montevideo.

Aseguró que tras varios meses de negociación, hace 20 días, la empresa manifestó la intención de mantener los puestos de trabajo y que la semana pasada expresó la voluntad de mantener los puestos pero no las condiciones, como una rebaja de 40%, lo que fue considerado como un despido indirecto.

Este martes, hubo una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que se presentó una última propuesta, la que fue aceptada por los trabajadores, pero no por la empresa. Tras esto, la asamblea sindical se declaró en conflicto. Labruna definió la situación como compleja y no descartan paros sorpresivos y de carácter nacional.