La Policía de Maldonado investigó maniobras de estafa vinculadas al uso de tarjetas de crédito clonadas tras recibir información aportada por personal de un hotel del departamento. A partir de ese aviso se detectaron consumos no autorizados y movimientos irregulares por montos en dólares que fueron desconocidos por el titular.
Seis detenidos en Maldonado por estafas con tarjetas de crédito clonadas
Los detenidos son investigados por hacer reservas en hoteles y pagar a través de plataformas digitales utilizando datos de tarjetas clonadas.
La Policía analizó información y filmaciones y a partir de allí detuvo a varias personas, presuntamente vinculadas a las maniobras, quienes hicieron reservas y pagos de hospedaje a través de plataformas digitales utilizando datos de tarjetas, sin contar con los plásticos.
La Policía ubicó y detuvo a seis personas: cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, con y sin antecedentes. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales.
