RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Seis detenidos en Maldonado por estafas con tarjetas de crédito clonadas

Los detenidos son investigados por hacer reservas en hoteles y pagar a través de plataformas digitales utilizando datos de tarjetas clonadas.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.

Foto: Nahuel Marichal, Subrayado. Jefatura de Policía de Maldonado.

La Policía de Maldonado investigó maniobras de estafa vinculadas al uso de tarjetas de crédito clonadas tras recibir información aportada por personal de un hotel del departamento. A partir de ese aviso se detectaron consumos no autorizados y movimientos irregulares por montos en dólares que fueron desconocidos por el titular.

La Policía analizó información y filmaciones y a partir de allí detuvo a varias personas, presuntamente vinculadas a las maniobras, quienes hicieron reservas y pagos de hospedaje a través de plataformas digitales utilizando datos de tarjetas, sin contar con los plásticos.

La Policía ubicó y detuvo a seis personas: cuatro hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, con y sin antecedentes. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales.

Foto: Subrayado. Detención de usurpadores en Maldonado.
Seguí leyendo

Condenan a dos integrantes de una familia que usurpaba viviendas de alto valor en Punta del Este
Temas de la nota

Lo más visto

video
USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EN LA RAMBLA DE MONTEVIDEO

Joven denuncia que un taxista le robó sus pertenencias: no le abrió la valija, aceleró y huyó del lugar
REDES SOCIALES

Investigan amenaza a la Policía en cuenta de Instagram de joven de 18 años que fugó de Inisa

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Archivo. video
Tiene 17 años

Detienen a tres integrantes de los Suárez de Villa Española, uno de ellos adolescente requerido por homicidio
Orsi en su discurso ante Xi Jinping. Foto: Presidencia. video
BILATERAL EN BEIJING

En su mensaje ante Xi Jinping, Orsi destacó la "estabilidad de Uruguay" y la relación con China como "política de Estado"
Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un TLC Mercosur - China video
REUNIÓN BILATERAL

Orsi y Xi Jinping expresaron su deseo de iniciar negociaciones para un TLC Mercosur - China

Dejá tu comentario