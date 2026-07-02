Seis años de prisión para el tercer implicado en cargamento de 400 kilos de droga en Paysandú

La avioneta incendiada en julio en un camino rural de Paysandú, origen de la investigación que terminó con 414 kilos de pasta base incautada.

La Justicia condenó a seis años de prisión a un delincuente de 43 años que estaba requerido por su vinculación con un cargamento de más de 400 kilos de droga incautado en Paysandú durante un operativo realizado en 2025.

El hombre se presentó junto a su abogado en una dependencia policial de Montevideo y quedó a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 1.° turno. La Justicia lo condenó como coautor de transporte de drogas agravado, en régimen de reiteración real con un delito de usurpación de identidad.

La investigación está vinculada a un operativo que tuvo como punto de partida el hallazgo de una avioneta incendiada el 9 de julio de 2025 en un camino rural de Paysandú y la información de que otra aeronave iba a arrojar droga desde el aire en ese departamento.

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Durante las tareas de vigilancia, la Policía detectó dos camionetas en actitud sospechosa. Una de ellas evitó un control policial, lo que dio inicio a una persecución de unos 20 kilómetros. Finalmente, los efectivos interceptaron el vehículo y detuvieron a su único ocupante. En la camioneta transportaba 414,8 kilos de pasta base de cocaína.

Según informaron entonces autoridades del Ministerio del Interior, el cargamento equivalía a unas tres millones de dosis y tenía un valor estimado de USD 2 millones.

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, señaló entonces que uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron dos espejos de gran tamaño colocados en la parte trasera de la camioneta. Explicó que ese tipo de dispositivos se utilizan para que el vehículo pueda ser identificado desde el aire por el piloto de una avioneta.

Por este caso ya habían sido detenidos e imputados otros dos hombres, arrestados durante allanamientos realizados el 27 de noviembre de 2025 en Paysandú y Montevideo. El ahora condenado era el tercer involucrado que permanecía requerido por la Justicia.