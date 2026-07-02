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Montevideo y maldonado

Un fumigador hacía trabajos en una tabacalera y fue detenido por robar cajas de cigarrillos y venderlas

El hombre de 60 años tiene una empresa de fumigación e hizo trabajos en una tabacalera. Fue detenido como sospechoso de robar varios paquetes de cigarrillos.

Foto cedida a Subrayado. Cigarros incautados tras la detención del empresario.

Foto cedida a Subrayado. Cigarros incautados tras la detención del empresario.

Foto cedida a Subrayado. Cigarros incautados tras la detención del empresario.

Un hombre de 60 años que tiene una empresa de fumigación hizo trabajos en una empresa tabacalera en Montevideo y robó fundas de cigarrillos en varias oportunidades, según la investigación policial. Después, vendía los cigarros en Maldonado.

Los investigadores de la zona operacional I de Montevideo recibieron la denuncia y tras tareas de análisis llegaron este jueves con una orden de allanamiento y detención a una vivienda ubicada en la calle General César Díaz, en Aguada, donde el fumigador fue detenido.

Durante el allanamiento, los policías incautaron varias cajas de cigarrillos de diferentes marcas y un revólver de calibre 22.

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En paralelo, en Maldonado —donde el hombre vendía los cigarros robados— también se hicieron allanamientos donde se incautaron más cajas y tres escopetas.

El caso fue derivado a la Fiscalía para resolver la situación judicial del detenido, que no tiene antecedentes penales.

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