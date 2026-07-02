Un fumigador hacía trabajos en una tabacalera y fue detenido por robar cajas de cigarrillos y venderlas

Un hombre de 60 años que tiene una empresa de fumigación hizo trabajos en una empresa tabacalera en Montevideo y robó fundas de cigarrillos en varias oportunidades, según la investigación policial. Después, vendía los cigarros en Maldonado.

Los investigadores de la zona operacional I de Montevideo recibieron la denuncia y tras tareas de análisis llegaron este jueves con una orden de allanamiento y detención a una vivienda ubicada en la calle General César Díaz, en Aguada, donde el fumigador fue detenido.

Durante el allanamiento, los policías incautaron varias cajas de cigarrillos de diferentes marcas y un revólver de calibre 22.

Seguí leyendo Seis años de prisión para el tercer implicado en cargamento de 400 kilos de droga en Paysandú

En paralelo, en Maldonado —donde el hombre vendía los cigarros robados— también se hicieron allanamientos donde se incautaron más cajas y tres escopetas.

El caso fue derivado a la Fiscalía para resolver la situación judicial del detenido, que no tiene antecedentes penales.