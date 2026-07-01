"¡Nadie puede estacionar frente a mi casa!": vecinos denuncian a una mujer por romper autos en Jacinto Vera

La mujer fue filmada este martes provocando otros daños a un auto.

Una mujer de 87 años fue denunciada por dañar vehículos que estacionan frente a su casa en Jacinto Vera. Este martes rompió el parabrisas y provocó otros daños en un auto y quedó filmada, por lo que intervino la Policía y el caso fue informado a Fiscalía.

Según relataron vecinos a Subrayado, la mujer tomó una piedra y comenzó a golpear un Suzuki Celerio blanco que estaba estacionado frente a su vivienda. El vehículo sufrió varios daños, entre ellos la rotura del parabrisas.

Vecinos y funcionarios del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) y en ASSE señalaron que la situación ocurre desde hace tiempo. Aseguran que la mujer suele dejar piedras y cascotes junto al cordón de la vereda porque no quiere que estacionen vehículos frente a su vivienda.

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Agregaron que varios autos estacionados en la zona de Juan Cruz Varela y Andrés Lamas, cerca del ingreso trasero del INOT, aparecieron con golpes o rayaduras.

“Mal ligué que se la agarró con mi auto”

DUEÑA AUTO Una de las víctimas habló con Subrayado.

La dueña del auto roto este martes contó a Subrayado que había dejado el vehículo estacionado para ir a su lugar de trabajo cuando fue alertada por otras personas.

“Yo estacioné mi auto, entré a trabajar y a los 10 minutos entraron dos personas preguntando si el Celerio era mío. Me dijeron: 'salí que hay una mujer loca que te está destrozando el auto'. Salí y estaba la señora juntando los cascotes. Le dije: 'señora, usted está rompiendo mi auto'. 'Sí, ¿y qué?', respondió ella. 'Vos no tenés por qué estacionar frente a mi casa, ya le he dicho a todo el mundo que nadie puede estacionar frente a mi casa'”, relató.

La mujer le dijo que podía estacionar allí porque es espacio público y que cualquier persona podía. Según dijo, la mujer la acusó de haber roto la vereda.

“Mal ligué que la señora se la agarró con mi auto. Puso caca humana arriba del techo. Me rompió los vidrios, me rayó el auto. Me lo destrozó”, expresó.

Dijo que ella y varios vecinos llamaron a la Policía. “Cuando la Policía llegó, la señora cambió totalmente. Se hacía la indefensa. Antes me había insultado y me había dicho cualquier grosería. Decía que ella no había roto nada”, sostuvo.

De acuerdo con la denunciante, los policías tomaron los datos de ambas partes y registraron la denuncia. Según pudo saber Subrayado, la mujer niega haber provocado los daños y el caso fue puesto en conocimiento de Fiscalía.

“La señora no se hizo cargo de los daños. Me gustaría que ella se haga cargo. No sé por qué lo hizo”, agregó la dueña del auto afectado.