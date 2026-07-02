Está previsto que un avión Hércules con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria parta el sábado de mañana desde Uruguay hacia Venezuela, informó Cancillería.
Ayuda humanitaria para Venezuela: está previsto que avión Hércules parta el sábado, informó Cancillería
"Insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio" son los insumos que irán en esta instancia, señaló el Ministerio.
En la aeronave llevarán tanto los insumos que dona el Estado uruguayo como los que fueron recolectados por la sociedad civil, tras el terremoto que sufrió Venezuela.
Los productos que irán en esta instancia serán "insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio", señala el comunicado del Ministerio.
Seguí leyendo
El papa criticó la "progresiva burocratización" a la ayuda humanitaria y denunció la "mercantilización de la vida"
Este viernes, se levantará parte de los insumos en la Embajada de Venezuela para llevarlos a la Base Aérea.
Temas de la nota
Lo más visto
EN PAJAS BLANCAS
Fuga de amoníaco llevó a la autoevacuación de 53 trabajadores en una empresa de aguas y refrescos
PROTAGONISTAS
Evelin fue diagnosticada con bipolaridad a los 22 años y ahora cuenta su historia en un libro
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ
Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
Denunciada
"¡Nadie puede estacionar frente a mi casa!": vecinos denuncian a una mujer por romper autos en Jacinto Vera
Tenía 14 años
Dejá tu comentario