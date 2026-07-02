Ayuda humanitaria para Venezuela: está previsto que avión Hércules parta el sábado, informó Cancillería

Está previsto que un avión Hércules con 15 toneladas de productos de ayuda humanitaria parta el sábado de mañana desde Uruguay hacia Venezuela, informó Cancillería.

En la aeronave llevarán tanto los insumos que dona el Estado uruguayo como los que fueron recolectados por la sociedad civil, tras el terremoto que sufrió Venezuela.

Los productos que irán en esta instancia serán "insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio", señala el comunicado del Ministerio.

Este viernes, se levantará parte de los insumos en la Embajada de Venezuela para llevarlos a la Base Aérea.

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