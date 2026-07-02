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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

El MSP amplía a niños de 12 años la vacuna gratuita contra el meningococo y se propone llegar hasta adolescentes de 15 años

La vacuna contra el meningococo se dará de forma gratuita para quienes nacieron “a partir del 1 de enero de 2014 y tengan entre 11 y 12 años inclusive cumplidos”, dijo la ministra (MSP) Cristina Lustemberg.

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La ministra del Salud Pública (MSP) Cristina Lustemberg anunció este miércoles en conferencia de prensa que se extiende a niños de 12 años cumplidos la vacuna gratruita contra el meningococo, que puede provocar enfermedades graves y hasta fatales en niños y adolescentes.

“A partir de este viernes podrán vacunarse de forma gratuita las niñas y los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2014, que hoy tengan entre 11 y 12 años inclusive, cumplidos, y que aún no hallan recibido esta vacuna”, dijo la ministra.

Los niños de 11 años ya estaban incluidos en la vacunación gratuita contra el meningococo, así como los pequeños de dos meses, cuatro meses, un año y 15 meses.

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“Estamos ampliando la vacunación a los adolescentes que hoy tienen 12 años cumplidos, que pueden vacunarse de forma gratuita, además de los grupos ya asignados”, dijo Lustemberg.

La ministra dijo que ya se vacunaron 19.000 niños, “de 48.000 niños que vamos a llegar en esta campaña”.

“Paulatinamente vamos a llegar, en la medida de que ayer hicimos la compra a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aumentando la cobertura hasta los 15 años. Y dada la vigilancia que vamos teniendo, también vamos a ir viendo qué otra medida tomar”, agregó.

La ministra aseguró: “No estamos modificando el esquema nacional de vacunación, se trata de una acción preventiva y progresiva, esta es una primera etapa. Vamos a llegar en los próximos meses hasta los adolescentes hasta 15 años e iremos evaluando día a día el comportamiento que nos haga tomar alguna conducta diferente”.

Gripe

Consultada sobre la gripe estacional, la ministra insistió en la vacunación contra la influenza, porque “las infecciones respiratorias bajan las defensas y predisponen la posibilidad de tener una infección que puede ser una enfermedad meningocócica invasiva en sus múltiples formas de presentación”.

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