Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos

Gerente de Acau Ignacio Paz, en Arriba Gente, sobre el Imesi a los vehículos eléctricos.

El gerente de la gremial empresarial de automotoras (Acau), Ignacio Paz, aseguró que una multinacional del sector en Uruguay decidió frenar una inversión prevista tras el anuncio oficial de que se gravará con Imesi a los vehículos eléctricos que tengan un valor de importación por encima de 19.000 dólares, lo que equivale aproximadamente a un precio de venta al público de 30.000 dólares. Desde ese precio hasta 40.000 dólares (precio de venta al público) pagarán 5%, y desde 40.000 en adelante, 9%.

“Ayer escuché a un empresario, que ya invirtió un montón, diciendo: nos mandaron a frenar una inversión”, comentó Paz este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Esto que te estoy diciendo es de ayer, tendrás que creer en mi palabra, que lo mandaron de su matriz a frenar unas inversiones”, agregó.

Paz no quiso decir qué empresa tomó esa decisión y dijo que no sabe si habrá otras compañías del sector que sigan ese mismo camino.

¿Afán recaudatorio? “Lo dicen ellos, no yo”

Consultado sobre si este impuesto a los vehículos eléctricos tiene un afán recaudatorio por parte del gobierno, el gerente de Acau respondió: “Lo dicen ellos, no yo”.

“No lo digo yo, lo dijeron muchos actores, que cuando trataron la Rendición de Cuentas, tiene un gasto superior, iba a ser gasto cero pero se pasaron por 31 millones (de dólares) y lo vamos a financiar con el impuesto a los eléctricos, lo dijeron ellos. Entonces, eso es recaudatorio. Lo dicen ellos, no yo”, aseguró Paz, y agregó: “Dejaron de lado lo energético, la política de Estado que se venía llevando, por recaudar”.

Alta gama

Paz aseguró que a diferencia de lo que había dicho el gobierno en un principio, de que se proponía gravar con Imesi los vehículos eléctricos de alta gama, se terminó poniendo un impuesto a los de gama media.

“No se gravó la alta gama, se gravó la gama media en adelante, que no es lo que se nos dijo en un primer momento”, aseguró.