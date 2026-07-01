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Evelin fue diagnosticada con bipolaridad a los 22 años y ahora cuenta su historia en un libro

"He perdido trabajos, he perdido relaciones, he perdido amistades, pero es desconocimiento", señaló la mujer en entrevista con Subrayado.

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Evelin Alonzo publicó el libro “No solamente soy bipolar”. Allí, narra su propia historia con el trastorno, que le fue diagnosticado cuando tenía 22 años.

Vivir con trastorno de bipolaridad “es como un rinoceronte que te abraza el pecho y no podés respirar”, describe Evelin.

La primera vez que escuchó el término fue cuando se lo diagnosticaron. Fue "a los 22 años, después de un intento de autoeliminación y de que me iban a internar y me negué, mi psiquiatra me diagnostica bipolaridad".

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"Hay tres tipos de bipolaridad. No soy psiquiatra para definirlo, pero te puedo decir que no es lo que dice la gente, que es que en un momento estás superbien y en otro momento estás supermal. Sino que paulatinamente podés estar muy bien en algún momento, que se llama hipomanía. Te sentís poderosa, y te sentís relinda, y reinteligente, y muy depresivo que es lo que muchas veces lleva a ideas de autoeliminación y exclusión", explicó.

En su caso, va una vez a la semana a la psicóloga, tiene una red de contención de parte de su padre y sus amigos, y "en caso de emergencia, muchas veces voy a la puerta de emergencia del sanatorio". Llamó a no temerle al psiquiatra y a la medicación.

La intención de publicar el libro es para acompañar a personas que atraviesan este diagnóstico y sus familias.

"Sí soy intensa, sí soy verborrágica, soy sociable, sí soy muy justiciera, muy amiguera, me encantan los niños, me encantan los perros. Después, soy bipolar", expresó.

También habló de la mirada social, de los problemas que tiene el sistema para convivir con las enfermedades de salud mental y de lo liberador que fue escribir su vida.

"He perdido trabajos, he perdido relaciones, he perdido amistades, pero es desconocimiento, también", aseguró y añadió: "Creo que mucha parte te sigue tratando de loco, todavía, y qué es ser loco, qué es ser normal. Mucha gente se asusta".

"El único trabajo donde le dije a mi jefe que era bipolar, me costó mi trabajo. Entonces creo que la sociedad todavía no está preparada para que seamos honestos y podamos decir que tenemos una condición pero que somos muchas cosas más que ese diagnóstico", remarcó.

TESTIMONIO BIPOLAR DOS

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