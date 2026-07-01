Hermano de adolescente asesinado sobre la condena: "Solamente 10 años no puede ser por homicidio agravado"

Mauro es hermano de Mauricio Gonçalves, el adolescente de 14 años que fue asesinado en Maldonado el domingo 21 de junio, y cuestiona la pena que le dieron al asesino, que fue condenado este miércoles.

La Justicia de Maldonado imputó y condenó a 10 años y medio de cárcel al hombre que mató al adolescente cuando estaba dentro de un auto.

“Vinimos a Fiscalía a aclarar unas cosas, preguntar por qué al otro no lo detuvieron. Queremos saber por qué le dieron tan poca pena. El jefe de Policía dijo que homicidio agravado, por eso lo procesaron, pero solamente diez años no puede ser por homicidio agravado, menos de un menor”, sostuvo Mauro en diálogo con Subrayado.

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De acuerdo a la información que obtuvo el corresponsal de Subrayado Martín Corujo, el delincuente dijo a la Policía que se equivocó de vehículo y que le disparó al adolescente por error.

Consultado en conferencia de prensa, el jefe de Policía Víctor Trezza dijo que esa es “la teoría más firme”. “Quizás hubo una confusión”, respondió, y aseguró que la víctima “no tenía nada que ver”.

“Mi hermano no tenía nada que ver con la delincuencia. Diez años y seis meses para la muerte de mi hermano, que no me lo van a devolver, pero para mí es poco”, aseguró Mauro.

“No quería que quedara como un caso más que mataron a un menor y quedó en la nada”, indicó. “Yo lo pienso todo el día”, expresó.