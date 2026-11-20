La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, criticó la gestión de recolección de residuos y atribuyó intencionalidad a la intendencia.

"Hay una realidad y una intencionalidad por parte de la intendencia de decir que Montevideo está sucia porque los trabajadores no están haciendo horas extras. Montevideo está sucia porque los camiones se rompen", manifestó.

Tejera indicó que de los 14 camiones que la comuna compró hace dos años, 8 están en el taller privado para el service y que los camiones que tienen entre 10 y 14 años, salen a la calle, pero vuelven a entrar.

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Consultada sobre las declaraciones del director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, sobre la afectación del servicio de recolección de residuos y los privados, Tejera dejó en claro que están en contra.

"Nosotros estamos en contra de los privados porque si nosotros tuviéramos los recursos humanos y recursos materiales no sería necesario las privadas", destacó.

El próximo jueves el sindicato se reúne en Asamblea General y analizarán la situación.