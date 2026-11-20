El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, aseguró este viernes que el Poder Ejecutivo insistirá en cambios legislativos luego de que el Parlamento no aprobara la supresión de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Díaz recordó que al comienzo de la actual administración el gobierno envió un proyecto de ley, que fue votado en el Senado pero no en Diputados, que planteaba suprimir esa fiscalía especializada por considerarla "un cuello de botella muy cerrado y muy complejo", que impide investigar el lavado de activos en conjunto con los delitos precedentes, como lo recomiendan las organizaciones internacionales en la materia.

"Hoy, estamos pagando las consecuencias en la medida en que si hay un déficit en el país es que no hay ni formalizaciones ni condenas por lavado o hay muy pocas", afirmó.

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Díaz indicó que los resultados son insatisfactorios y "es altamente probable que insistamos en algunas modificaciones, porque los resultados están a la vista, no son lo que nosotros esperábamos".

El prosecretario presidencial encabezó este viernes un conversatorio sobre el relacionamiento del microtráfico de drogas y el lavado de activos y qué acciones pueden emprender el sistema político y el Estado.

Díaz reivindicó la persecución de la ruta del dinero como una política represiva correcta, "porque esta es una actividad que se realiza por plata, la única finalidad de los narcotraficantes o de aquellos que realizan actividades del crimen organizado es el dinero, no es que alguien lo haga por vocación", afirmó.