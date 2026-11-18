El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, se refirió a la afectación del servicio de recolección de residuos en los últimos días en amplias zonas de la capital.

La comuna trabaja con el despliegue de más recursos en los barrios, como camiones, motocarros, maquinaria pesada y más funcionarios, para atacar el problema de la basura desparramada en torno a los contenedores.

"Estamos trabajando para que la flota no tenga ningún problema", afirmó el jerarca. Destacó la incorporación de más vehículos, ajustes en los procedimientos de mantenimiento de la flota y mayor presencia de trabajadores.

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Herou descartó la privatización del servicio. "Lo que hoy hacen actores privados, lo van a seguir haciendo actores privados; y lo que hoy lo hacen funcionarios municipales, lo van a seguir haciendo funcionarios municipales", aseguró.

EDILES

El edil de la oposición, Rafael Seijas, plantea que hay un crisis en la recolección de la basura en Montevideo. "El sistema no está dando una respuesta, estamos en una situación de emergencia", afirmó el legislador de la Coalición Republicana por el Partido Nacional. Reclamó medidas urgentes a corto plazo para atacar el problema que lleva 15 días.

"Tenemos varios problemas", indicó el edil del Frente Amplio, Gonzalo Zuvela. Apuntó a problemas con los trabajadores y habló de correcciones desde la administración. "El papel de los trabajadores en este tema es absolutamente necesario y fundamental", enfatizó.

Zuvela destacó el cambio de la matriz de recolección de residuos por contenedores intraprediales e intradomiciliarios. La proyección era llegar a fin de año a 60.000 hogares y se alcanzará a 80.000. "Las cosas se están haciendo", dijo y aseguró que en los barrios donde funciona el nuevo sistema hay conformidad de los vecinos.

VECINOS

Los vecinos de Aguada plantean principalmente problemas de convivencia y mal uso de los contenedores como el origen de la acumulación de residuos.