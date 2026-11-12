Un joven golpeó a un inspector de tránsito durante un control en Lascano: el funcionario hizo la denuncia y hay paro

Un inspector de tránsito fue golpeado por un joven mientras realizaba un control en la ciudad de Lascano, en Rocha. Ocurrió en la noche de este miércoles y quedó registrado en videos a los que accedió Subrayado.

En las imágenes se observa al funcionario sentado en el lugar del conductor de una camioneta municipal, detenida en una esquina. Mientras estaba dentro del vehículo, un joven comenzó a golpearlo.

El agresor abrió la puerta de la camioneta y el inspector también golpeó al joven, que luego aparece con sangrado en el rostro.

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El funcionario dijo a Subrayado que, como todas las noches, realizaba un control de tránsito en una de las esquinas de la plaza del centro de Lascano. Según su relato, un grupo de aproximadamente 10 jóvenes corrió desde otra esquina en dirección a él. Uno lo increpó y comenzó a golpearlo, por lo que decidió ingresar a la camioneta municipal.

Agregó que los demás jóvenes alentaban la situación y filmaban con celulares. Según contó, el agresor le decía que le había faltado el respeto, aunque el inspector aseguró que no recuerda haber tenido ningún incidente previo con él.

El joven es mayor de edad y vive a dos cuadras del domicilio del funcionario, por lo que este dijo que lo conoce. El inspector aseguró a Subrayado ya hizo la denuncia por la agresión.

Reclamó que los controles de tránsito se realizan sin apoyo policial y lo atribuyó a la falta de efectivos. Además, adelantó que los inspectores no realizarán nuevos controles hasta que las autoridades regularicen la custodia policial para desarrollar esas tareas.

Paro de Adeom

El sindicato de funcionarios de la intendencia de Rocha, Adeom Rocha, convocó a un paro durante todo el jueves. "En apoyo y acompañamiento al compañero que fue agredido en la noche de ayer en la localidad de Lascano", dijo.

"Esta medida responde a nuestra solidaridad y compromiso con el compañero afectado, y expresa nuestro más firme rechazo a todo tipo de violencia hacia los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. Hoy más que nunca, reafirmamos que la unión, el respeto y el acompañamiento entre compañeros son fundamentales", señaló en un comunicado.

"Un pichón de vándalo"

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se solidarizó con el trabajador. En sus redes sociales escribió: "NUESTRA SOLIDARIDAD Y LA DENUNCIA PENAL DEL CASO: Fue agredido un inspector municipal en la ciudad de Lascano por un pichón de vándalo de estos que se creen vivos".

Y agregó: "El agresor no fue parte un proceso inspectivo ni de multa sino que fue cobardemente agredido mientras custodiaba el tránsito. Lo peor: era aplaudido, vivado y filmado por una patota de jóvenes que lo rodeaba. La verdad que lamentable. Obviamente que denunciaremos penalmente como corresponde y que sufran las consecuencias que tengan que sufrir. A los funcionarios del orden y del tránsito se los respeta".

Ademas, Adeom Rocha señaló que "es una situación lamentable y totalmente repudiable". "La agresión hacia un trabajador que está cumpliendo con su labor de control y ordenamiento en el tránsito es un hecho inadmisible que afecta a toda la comunidad", indicó en un comunicado.

"Desde Adeom Rocha queremos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento al compañero funcionario inspector de Lascano que fue agredido mientras se encontraba realizando su tarea municipal. Repudiamos este tipo de hechos y entendemos que ningún trabajador debe pasar por una situación de violencia por el simple hecho de estar cumpliendo con su trabajo. Quienes desempeñan funciones en la calle y están en contacto permanente con la población merecen respeto y, sobre todo, contar con las garantías necesarias para desarrollar su tarea sin exponerse a agresiones o amenazas", agregó.

"Consideramos fundamental que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los funcionarios y que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Hacemos llegar al compañero nuestro apoyo y solidaridad, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo los derechos, la dignidad y la integridad de todos los trabajadores municipales", sostuvo.