“Creo que hay blancos desconectados de la realidad”, dijo el intendente de Paysandú Nicolás Olivera al ser consultado este viernes en rueda de prensa sobre las críticas que dirigentes de su Partido Nacional, como el diputado por Canelones Sebastián Andujar, hicieron al Congreso de Intendentes por no bajar la patente de rodados en el 2027.

“Hay como una suerte de divorcio de la realidad. Mientras algunos piensan que la realidad se cambia con cinco segundos frente a una cámara o con un segundo en un Twitter, otros estamos 24 horas para ver de qué forma cambiamos la vida de la gente. Y para eso hay que tomar decisiones, para eso tomamos todos los días decisiones, una de ellas es fijar los tributos”, dijo Olivera.

Y agregó: “Sinceramente, creo que hay blancos desconectados de la realidad, que no sintonizan con lo que la gente también… que no es solamente la fijación de un tributo, pasa por muchas más cosas”.

Y siguió: “Se habla a veces de cosas banales, fútiles, cosas que venden en la prensa, pero de los temas que importan y que duelen, son pocos los que hablan”.

Sobre el precio de la patente, aseguró que en realidad bajará: “La patente, es una batalla que nosotros vamos a perder siempre porque es lógico que la gente, yo como contribuyente quiero pagar menos y voy a hacer todo para pagar menos, y está bien. Lo cierto es que quienes tenemos la responsabilidad de fijar tributos, en este caso lo que se hizo fue no subir la patente, congelar la patente, lo que en términos reales es que baje la patente. La patente va a bajar de este año al año que viene un 4,5%, que es la inflación. Eso va a bajar la patente. ¿Es todo lo que la gente estaba esperando que baje? No. Pero va a bajar”.