Uruguay votó en contra este viernes de la propuesta de 12 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ante una "situación de peligro a la paz hemisférica" atribuida al crimen organizado "implicado en tráfico de drogas y terrorismo".

El embajador uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, expresó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que "Uruguay considera con seriedad y alta preocupación la situación generada por la actividad del crimen organizado en la región. Para el gobierno uruguayo, la seguridad de sus habitantes, junto con el combate a la pobreza –con énfasis en la infancia–, constituyen la más alta prioridad".

"No entendemos necesario, ni entendemos que corresponda, abordar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional a través de un mecanismo como el TIAR, que fue creado para enfrentar otro tipo de amenazas", afirmó Lanza. "El TIAR tiene que ver, por sobre todas las cosas, con la defensa colectiva ante la amenaza o el uso de la fuerza armada extrarregional contra un Estado de la región. Se trata de una excepción a la prohibición de uso de la fuerza en el Sistema Interamericano y, por lo tanto, su aplicación debe estar sujeta a interpretaciones sumamente acotadas y para nada ambiguas", agregó.

"Uruguay entiende y no minimiza los impactos y afectaciones que el crimen organizado genera en las comunidades y territorios de las Américas, así como su impacto negativo en el desarrollo económico. Pero ello no permite asimilar delincuencia con terrorismo, ni activar mecanismos colectivos para intervenir en asuntos internos de uno u otro país. La delincuencia organizada y los fenómenos vinculados al terrorismo que amenazan la paz, tienen regímenes jurídicos diferenciados que nuestras democracias deben respetar, dado que implican garantías derivadas de los derechos humanos y la vigencia plena del Estado de Derecho", sostuvo en otra parte de su intervención.

Y agregó que "el TIAR no fue diseñado para abordar conjuntamente problemas de seguridad interna, ni amenazas a la seguridad de carácter primordialmente policial, que deben contar con el concurso de la investigación criminal y el respectivo control jurisdiccional".

Lanza instó a concentrar los esfuerzos en el fortalecimiento de la OEA e impulsar y mejorar la cooperación judicial, el intercambio de información de inteligencia y el control transfronterizo del flujo de armas. Destacó el Plan Nacional de Seguridad Pública como política de Estado para la persecución del crimen organizado. Así como la construcción de "un sistema coordinado para perseguir el financiamiento de las economías ilícitas y el lavado de dinero".

Esta fue la sesión de la OEA. La intervención de Lanza comenzó a 1:37:10.