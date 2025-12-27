Bomberos y policías trabajan desde este viernes en la tarde en un incendio de campo de importantes dimensiones en Melilla, zona rural de Montevideo, en cercanías de ruta 5.
Se reavivó el incendio de campo en Melilla: van 60 hectáreas quemadas en el segundo día de combate
El incendio se produjo sobre Camino Altuna, casi ruta 5, en la zona de Melilla, Montevideo. Trabajan con un helicóptero y helibalde de la Policía.
De acuerdo con el último reporte de Bomberos, de la tarde de este sábado el fuego llevaba consumidas 60 hectáreas de campo y monte.
En el lugar trabaja la Dirección de Aviación de la Policía, con un helicóptero Bell 206 y un helibalde de unos 200 litros. La toma de agua está cerca, aunque el viento ha dificultado tareas allí.
El lanzamiento de las cargas de agua, durante un trabajo normal, se hace cada dos o tres minutos, según explicó a Subrayado el director de la Dirección, Fernando Arbiza.
Noticia en desarrollo.
