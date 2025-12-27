Conductor manejó alcoholizado y chocó tres veces desde Parque Rodó a Pocitos: hirió a un motociclista

Un hombre condujo alcoholizado en una camioneta blanca por la ciudad de Montevideo , donde chocó tres veces, a primera hora de la tarde de este sábado. Primero lo hizo con un auto en Parque Rodó , luego chocó de atrás a un delivery que circulaba en moto y por último impactó contra una camioneta en Pocitos .

La Policía tomó conocimiento del caso cuando el hombre chocó al delivery de 34 años en Bulevar España esquina Enrique Muñoz. El motociclista cayó al suelo y terminó con varios golpes. Pese a eso, fue atendido y dado de alta en el lugar.

El conductor alcoholizado, en tanto, fugó y al llegar a Bulevar España y Roque Graseras chocó por tercera vez. Allí, contra la camioneta de una estación de servicio que estaba estacionada, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La Policía lo detuvo en esa ubicación. No sufrió lesiones. No llevaba consigo documentos suyos ni del vehículo.

No hubo otras personas heridas. La Policía analizó cámaras de estos tres puntos y, en al menos dos, pudo observar los choques. Ahora ese material será clave para la investigación fiscal. En paralelo, la Policía Científica hizo pericias en las escenas.