Imágenes aéreas muestran la magnitud del incendio en Melilla, que se reactivó por el calor

Video cedido a Subrayado. Incendio en Melilla, imagen desde helicóptero.

Bomberos y policías trabajan desde la tarde del viernes en un incendio de campo de importantes dimensiones en Melilla , en la zona rural de Montevideo, en cercanías de ruta 5 . El fuego se reactivó debido al calor.

Según el último reporte de Bomberos, emitido en la tarde de este sábado, el fuego ya consumió unas 60 hectáreas de campo y monte. Las condiciones climáticas, en particular el viento, han complicado las tareas de control y extinción.

Además de Bomberos, en el lugar opera la Dirección de Aviación de la Policía, que participa con un helicóptero Bell 206 equipado con un helibalde con capacidad aproximada de 200 litros. La toma de agua se encuentra cerca del área afectada, aunque el viento ha dificultado el trabajo.

NUEVA EMI IMAGENES HELICOPTERO Incendio en Melilla este sábado.

De acuerdo con lo explicado a Subrayado por el director de Aviación de la Policía, Fernando Arbiza, el helicóptero realiza lanzamientos de agua cada dos o tres minutos.

El lugar del incendio es en Camino Altuna y ruta 5.