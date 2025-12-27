RECIBÍ EL NEWSLETTER
Desde el aire

Imágenes aéreas muestran la magnitud del incendio en Melilla, que se reactivó por el calor

El fuego lleva consumidas 60 hectáreas. Mirá las imágenes aéreas, tomadas desde el helicóptero de la Policía.

Video cedido a Subrayado. Incendio en Melilla, imagen desde helicóptero.

incendio-forestal-fuego-melilla
Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Según el último reporte de Bomberos, emitido en la tarde de este sábado, el fuego ya consumió unas 60 hectáreas de campo y monte. Las condiciones climáticas, en particular el viento, han complicado las tareas de control y extinción.

Además de Bomberos, en el lugar opera la Dirección de Aviación de la Policía, que participa con un helicóptero Bell 206 equipado con un helibalde con capacidad aproximada de 200 litros. La toma de agua se encuentra cerca del área afectada, aunque el viento ha dificultado el trabajo.

Foto cedida a Subrayado. Incendio en taller en Prado.
NUEVA EMI IMAGENES HELICOPTERO

Incendio en Melilla este sábado.

De acuerdo con lo explicado a Subrayado por el director de Aviación de la Policía, Fernando Arbiza, el helicóptero realiza lanzamientos de agua cada dos o tres minutos.

El lugar del incendio es en Camino Altuna y ruta 5.

