Cierra este sábado el zoológico de San José; el espacio será un transitorio para animales rescatados

Zoológico de San José. Foto: Intendencia de San José.

El presidente del Instituto de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, anunció el cierre del zoológico de San José, que pasará a utilizarse como lugar de rescate y cuidados transitorios para caballos y perros.

Este sábado se hará uno de los traslados para retirar a uno de los monos. Luego, el proceso seguirá con otros dos. “Se van a trasladar con la Intendencia de San José, con su referente departamental de bienestar animal, unos veterinarios que vienen trabajando en conjunto para el traslado de uno de los monos. Estarían quedando dos. Uno es Teo que va a ir para Animales sin Hogar, y el otro es un mono que va hacia Durazno”, detalló Vieta.

“Fue una decisión departamental”, sostuvo Vieta. Sobre el futuro del espacio, explicó que “caballos que estén sueltos irán al lugar de los ciervos de forma transitoria, posteriormente perro abandonado, lesionado y demás, lo venimos hablando con Simone, el veterinario que está cargo del zoológico, va a hacer algún transitorio para que luego de su recuperación pueda ser dado en adopción o vaya a una ONG”.

